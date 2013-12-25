Вблизи посольства США в Афганистане прогремели взрывы, есть погибшие

Как сообщил афганский телеканал "Медиа-1", сначала в действие было приведено мощное взрывное устройство. В это время мимо диппредставительства проезжала полицейская машина, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Трое полицейских погибли. Затем в этом же районе разорвались несколько реактивных снарядов. О последствиях этих атак пока не сообщается.