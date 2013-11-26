В США рассказали, когда выведут свои войска из Афганистана

США пригрозили Афганистану полным выводом войск из страны после 2014 года, если президент Хамид Карзай в ближайшее время не подпишет двустороннее соглашение между странами. Соответствующее заявление 25 ноября сделала советник президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс в беседе с самим Карзаем, сообщается на сайте Белого дома. Встреча между политиками прошла в Кабуле, пишет Лента.ру.

Райс пояснила, что задержка с подписанием договора лишает ситуацию «той ясности, которая необходима США и НАТО для планирования военного присутствия в Афганистане после 2014 года». Она напомнила, что соглашение призвано дать американским войскам защиту закона во время пребывания в стране после вывода основного контингента.

Заявление Райс прозвучало на фоне новых условий, выдвинутых Карзаем в ходе переговоров. В частности, президент Афганистана потребовал от США прекратить военные операции в домах простых граждан и вернуть в страну афганцев, которые содержатся в тюрьме Гуантанамо, сообщает Reuters. Кроме того, Карзай заявил, что соглашение стоит подписать лишь после президентских выборов, которые состоятся в Афганистане в апреле 2014 года.

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О том, что стороны утвердили текст двустороннего соглашения, стало известно 20 ноября. Подписание должно было состояться после утверждения на совете афганских племенных старейшин Лойя джирга. Как сообщается, старейшины не только одобрили договор, но и потребовали, чтобы Карзай подписал его как можно скорее.

Двустороннее соглашение между Афганистаном и США, в случае его заключения, позволит части американского контингента остаться в Афганистане до 2024 года (основные силы будут выведены к концу 2014 года). Американским военным будут даны иммунитет от местных законов и право входить на частные территории в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, договор предполагает многомиллиардную помощь афганскому правительству.