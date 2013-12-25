Сноуден в видеообращении призвал прекратить массовую слежку

Сайт телеканала ABC News опубликовал полный текст обращения Сноудена, видеозапись которого Channel 4 покажет в среду. Съемки обращения проходили в Москве, пишет РИА Новости.

"Ранее мы узнали, что власти наших стран, действуя сообща, создали систему массовой слежки. Джордж Оруэлл предупреждал нас об опасности. Способы сбора информации в его книге ("1984"), такие как микрофоны, видеокамеры и телевидение — ничто по сравнению с сегодняшними", — заявил Сноуден.

По его словам, современные дети вырастут без малейшего представления о личной жизни, тогда как конфиденциальность — "то, что позволяет нам осознать, кто мы есть и чего мы хотим".

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"Вместе мы должны покончить с массовой слежкой и напомнить правительству, которое хочет узнать, как мы себя чувствуем, что спросить — дешевле, чем шпионить", — сказал Сноуден.

В июне этого года Сноуден передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. По данным АНБ, в распоряжение журналистов могло попасть до 200 тысяч секретных документов.

После их передачи Сноуден вылетел в Гонконг, а с 23 июня находился в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". В августе он получил временное убежище в России сроком на один год.

Разоблачения Сноудена привели к ряду международных скандалов. Так, стало известно о слежке, которую вели американские спецслужбы за лидерами ряда стран, включая традиционно близких союзников США.