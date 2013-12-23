Сноуден вновь заявил через немецкие СМИ о желании жить в Германии

Как передает РИА Новости, фрагмент письменного интервью с разоблачителем спецслужб, взятого по электронной почте, в воскресенье опубликовал немецкий журнал Stern.

В настоящее время Сноуден живет в России, где летом ему предоставили убежище сроком на один год. Он обращался за убежищем к целому ряду стран. Недавно он написал открытое письмо народу и властям Бразилии, в котором предложил помощь в расследовании слежки со стороны США в обмен на политическое убежище. Готов он был переехать и в Германию, где его разоблачения вызвали большой общественный резонанс. Сноуден выразил готовность рассказать немецким следователям о деятельности американских спецслужб, если ему гарантируют безопасное пребывание в ФРГ.

По теме: Бразилия не планирует предоставлять Сноудену убежище – СМИ

«Никто в немецком правительстве всерьез не думает, что США пойдут на какие-либо санкции против Германии, если она предоставит убежище известному критику противозаконного наблюдения. Это бы навредило США больше, чем Германии», - заявил Сноуден.

Экс-сотрудник ЦРУ отметил, что доволен тем, какие дебаты о правовой основе работы разведчиков начались по всему миру благодаря его разоблачениям.

«Изменение происходит, но не в одно мгновение», - отметил он.

При этом Сноуден выразил сомнение в том, что американский конгресс действительно проведет серьезную реформу законодательства о спецслужбах.

«Члены комитета конгресса по секретным службам по-прежнему скорее ликующе приветствуют разведслужбы, чем держат их в узде», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, скандал вокруг деятельности спецслужб США на территории Германии разразился еще летом. Сначала американское Агентство национальной безопасности обвиняли в том, что оно собирало данные о миллионах граждан ФРГ. А два месяца назад стало известно, что спецслужба на протяжении нескольких лет могла прослушивать мобильный телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель и других немецких политиков.