Вокалиста известной британской рок-группы осудили на 35 лет за педофилию

Как сообщается, Уоткинс должен провести в тюрьме 29 лет, а затем находиться на испытательном сроке в течение шести лет, передает ТСН со ссылкой на ВВС.

Во время оглашения приговора судья Лондонского суда Джон Ройс заявил, что музыкант "опустился на самое дно разврата".

Так, Уоткинса признали виновным по 13 эпизодам, в том числе в попытке изнасилования, сексуальных действиях в отношении годовалого младенца, а также попытках склонить одну из фанаток к преступлению в отношении ее ребенка и изготовлении детской порнографии.

Вместе с музыкантом на скамье подсудимых оказались также две молодые девушки. Им дали по 14 и 17 лет тюрьмы, но их имена и степень вины не разглашаются.

Уоткинса арестовали в конце 2012 года, после чего коллектив прекратил музыкальную деятельность. Группа официально объявила о распаде в октябре 2013 года.