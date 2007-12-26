Шендерович и его дочь предстанут перед судом

Завтра предстанет перед судом российский писатель Виктор Шендерович. Речь идет о его задержании из-за организации якобы незаконного пикета 28 ноября. Как рассказал сам Шендерович в интервью "Эхо Москвы", суд должен был пройти на следующий день после задержания, но из отделения милиции бумаги не были доставлены. "Я думал, - сказал Шендерович, - что они застесняются и не найдут дело никогда, но они нашли и назначили дату суда".

Между тем в субботу должен состояться суд над дочерью Шендеровича, Валентиной Чубаровой, и тремя ее товарищами. Они были удалены из зала суда, где шел процесс над задержанными 21 декабря молодыми людьми во время санкционированного пикета на Арбатской площади. Чубарову и ее товарищей обвиняют в проявлении неуважения к суду.