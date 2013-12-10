Госдума России призвала западных политиков не вмешиваться во внутренние дела Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказано в заявлении Госдумы «О ситуации в Украине», которое сегодня единогласно поддержали 444 российских депутата, принимавших участие в голосовании.

Как говорится в заявлении, депутаты Госдумы не могут оставаться равнодушными к событиям, происходящим в Украине.

Российские депутаты считают, что несанкционированные митинги, блокирование органов государственной власти, захват административных зданий, погромы, разрушения исторических памятников ведут к дестабилизации в стране, чреваты серьезными негативными экономическими и политическими последствиями для населения Украины.

«Особую тревогу вызывает и неприкрытое вмешательство иностранных государственных деятелей во внутренние дела суверенной Украины. Западные политики на митингах, организованных оппозицией, открыто призывают выступать против решений законно избранных властей страны, внося свой вклад в обострение политической ситуации», - говорится в документе.

Госдума считает, что геополитический выбор Украины – внутреннее и суверенное право её народа и призывает западных политиков прекратить оказывать внешнее давление на политику братской для России страны.

«Со своей стороны мы всегда уважали и будем уважать решения, принимаемые легитимными властями Украины», - отмечают российские депутаты.

«Государственная Дума призывает оппозиционные силы Украины вернуться в конституционное поле, прекратить противоправные действия, решать все стоящие перед страной проблемы в строгом соответствии с национальным законодательством Украины», - говорится в документе.

Кроме того, Госдума РФ обращается также ко всем политическим силам Украины: найти выход из нынешней ситуации исключительно мирным путем, в интересах украинского народа.