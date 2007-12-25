Ющенко встретился с грузинской оппозицией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО завершил рабочий визит в Грузию и отбыл в Киев, сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня в Тбилиси в рамках рабочего визита Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел встречу с представителями ведущих оппозиционных политических сил Грузии.

В.ЮЩЕНКО интересовался внутриполитической ситуацией в стране. В частности, речь шла о проведении выборов Президента Грузии 5 января 2008 года. В.ЮЩЕНКО отметил, что «Украина заинтересована в стабильном и динамичном развитии Грузии».

Он отметил, что Украина приветствует решение о проведении досрочных президентских выборов, а также готова способствовать их свободному и демократическому проведению. В частности, по словам Президента, Украина направит своих наблюдателей в рамках миссии ОБСЕ от Верховной Рады и Центральной избирательной комиссии, а также группу наблюдателей от государственных и общественных структур.

Президент Украины выразил надежду, что все участники избирательной кампании будут уважать результаты свободного волеизъявления грузинского народа. Он также выразил уверенность, что партнерство двух стран будет и в дальнейшем углубляться и наполняться конкретным содержанием, независимо от результатов выборов.

Виктор ЮЩЕНКО уверен, что президентские выборы в Грузии будут свободными и демократическими.

Об этом он сказал во время встречи с кандидатом в Президенты Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ в Тбилиси.

В ходе встречи в рамках рабочего визита В.ЮЩЕНКО в Грузию собеседники обсудили внутриполитическую ситуацию в Грузии, развитие двусторонних отношений, а также вопрос сотрудничества с ЕС и НАТО.

Отдельным вопросом встречи стали досрочные выборы Президента Грузии. В этом контексте глава Украинского государства подчеркнул, что эти выборы должны быть свободными и демократическими, и Украина готова этому способствовать. Он выразил уверенность в том, что в сложившейся ситуации грузинская власть уверенно подтвердит свою репутацию молодой и успешной демократии.