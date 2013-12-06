США обвинили российских дипломатов в мошенничестве с медстраховками

Всего по делу проходит 49 человек, среди них, по информации ведомства, фигурируют предположительно российские дипломаты, в том числе бывшие и действующие сотрудники российского постпредства при ООН, а также сотрудники консульства в Нью-Йорке и российского торгового представительства, пишет РИА Новости.

Согласно материалам дела, подозреваемые якобы незаконно получили порядка 500 тысяч долларов в форме страховых компенсаций.

Прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара утверждает, что российские дипломаты занижали доходы для получения помощи по программе Medicaid, но при этом якобы покупали предметы роскоши.

"Дипломаты на самом деле получали зарплаты, которые намного превышали предел допуска к Medicaid. Мы предполагаем, что подзащитные делали это, получая при этом субсидированное жилье и будучи освобожденными от федерального налогообложения. Получая эти пособия, они покупали предметы роскоши (в магазинах) Tiffany, Bloomingdale's и Jimmy Choo и ездили в карибские круизы. Используя свои позиции в Нью-Йорке, подзащитные подали множество ложных заявлений на Medicaid, чтобы покрыть дородовое обслуживание и расходы на роды", говорит Прит Бхарара.

Посольство РФ в США сомневается в обоснованности обвинений по делу о медстраховках в адрес российских дипломатов.

"Мы слышали о таких сообщениях. Обоснованность их вызывает глубокие сомнения. Все эти сообщения, по крайней мере, требуют изучения", — сказал источник в пресс-службе диппредставительства.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков уже назвал обвинение в адрес дипломатов попыткой США взять реванш за решение вопросов, не касающихся российско-американских отношений. Представитель госдепартамента США в свою очередь заявила, что Вашингтон считает, что обвинения американской прокуратуры в адрес российских дипломатов не должны повлиять на отношения двух стран.