Названа причина смерти звезды "Форсажа" Пола Уокера

Об этом сообщает сайт телеканала Sky News со ссылкой на обнародованные в среду результаты вскрытия, передает РИА Новости.

Пол Уокер в субботу попал в ДТП в городе Санта-Кларита, расположенном к северу от Лос-Анджелеса, куда он приехал для участия в автошоу, целью которого был сбор средств для помощи пострадавшим от тайфуна на Филиппинах. В момент аварии он ехал в автомобиле своего друга, который находился за рулем. Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, машина по непонятной причине потеряла управляемость, задела фонарный столб, затем врезалась в дерево и загорелась. Пол Уокер и его друг погибли на месте.

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Теперь полиции предстоит выяснить, что вызвало ДТП. По предварительным данным, причиной стало превышение скорости.

Пол Уокер родился в 1973 году в городе Глендейл, штат Калифорния. Актерскую карьеру Уокер начал еще в раннем детстве, когда снимался в различных рекламных роликах. В 1986 году он дебютировал в кинематографе, сыграв небольшую роль в фильме ужасов «Чудовище в шкафу».

Всемирная известность пришла к актеру лишь в 2001 году, когда он снялся в роли уличного гонщика Брайана О'Коннера в фильме «Форсаж». После этого вышло несколько продолжений фильма. Премьера последнего из них состоялась в 2013 году. В сентябре этого года начались съемки седьмой части фильма, выход которого запланирован на 2014 год.