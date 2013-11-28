Посольство России в Сирии обстреляли из миномета
16:37, 28 ноября 2013Мир
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Посольство России в сирийской столице Дамаск подверглось минометному обстрелу, жертв и пострадавших нет
Посольство России в Сирии обстреляли / Фото: 1tv.ru
Об этом сообщил РИА Новости источник в диппредставительстве.
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«Сегодня район, где расположено посольство, подвергся очередному интенсивному минометному обстрелу. Одна мина разорвалась на территории диппредставительства, пострадавших нет, на месте взрыва причинен материальный ущерб. Еще одна мина разорвалась рядом с внешним ограждением дипмиссии», - сказал собеседник агентства.
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