Посольство России в Сирии обстреляли из миномета

Об этом сообщил РИА Новости источник в диппредставительстве.

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«Сегодня район, где расположено посольство, подвергся очередному интенсивному минометному обстрелу. Одна мина разорвалась на территории диппредставительства, пострадавших нет, на месте взрыва причинен материальный ущерб. Еще одна мина разорвалась рядом с внешним ограждением дипмиссии», - сказал собеседник агентства.