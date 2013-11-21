Украинца с судна Greenpeace отпустят под залог в 2 миллиона рублей

Об этом УНИАН сообщили в Московском офисе Greenpeace.

«Вердикт суда: Кок Руслан Якушев будет выпущен под залог», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября суды Санкт-Петербурга отпустили под залог в 2 миллиона рублей для каждого 17 активистов Greenpeace с судна Arctic Sunrise, в том числе его капитана Питера Уилкокса.

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Амстердам обратился в трибунал в связи с инцидентом в Печорском море 18 сентября, когда активисты Greenpeace попытались подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф", чтобы провести акцию против нефтедобычи в Арктике. На следующий день на борт судна экологов Arctic Sunrise высадились российские пограничники. Судно под флагом Нидерландов было отбуксировано в Мурманск, а активисты арестованы по обвинению в пиратстве. Позже дело переквалифицировали на статью "хулиганство".