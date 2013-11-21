Следователи завершили работу на месте авиакатастрофы в Казани

В течении четырех дней в круглосуточном режиме на месте аварии работали специальные и вспомогательные службы с участием более тьсячи человек.

Следователи продолжают комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств авиапроисшествия. В ближайшее время будут назначены технические экспертизы, которые дадут окончательный ответ о причинах трагедии.

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Для ускорения процедур опознания тел погибших примерно 500 геномных экспертиз назначено в экспертные учреждения в Москву.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября во время захода на посадку в аэропорту Казани разбился самолет «Боинг-737-500» компании «Татарстан». Погибли 6 членов экипажа и 44 пассажира, в том числе гражданка Украины, 1958 г.р.