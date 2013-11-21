У следствия осталось две версии причин авиакатастрофы в Казани

Следствие исключает версию теракта.

Об этом сообщил помощник начальника Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров, передает ИТАР-ТАСС.

На большой территории летного поля, по словам следователя, "собрана одна тысяча фрагментов самолета".

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"В поисках пришлось углубиться в землю на два метра", потому что Boeing упал почти вертикально на высокой скорости. Все обломки самолета упаковываются и отправляются на экспертизу", - сказал Захаров.

Он отметил, что около 16:00 мск (14 кск) был найден второй "черный ящик", также среди обломков самолета найдена кассета от переговорного устройства.

"Следственным комитетом установлены переговоры пилотов с диспетчером. Последним словом пилота было "круг". Потом связь с диспетчером была прервана за 20 секунд до падения самолета", - напомнил Захаров.

Напомним, 7 ноября Boeing-737, рейс 363, летевший из московского аэропорта Домодедово, при посадке в аэропорту Казани упал и взорвался. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа - 50 человек - погибли.