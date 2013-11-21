В США ударили по голове и ограбили конгрессмена
04:06, 21 ноября 2013Мир
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Член Палаты представителей Конгресса США от Нью-Йорка Грейс Мэн сообщила в среду, что ее ограбили в Вашингтоне.
Женщину ударили сзади по голове и отобрали сумку / Фото : runyweb.com
По словам конгрессмена, ограбление произошло во вторник вечером. Тридцативосьмилетнюю женщину ударили сзади по голове и отобрали черную кожаную сумку, пишет РИА Новости.
"Это было страшно, но, к счастью, я не получила серьезных травм. Все могло быть намного хуже", — заявила Мэн.
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Врачи сделали Мэн компьютерную томограмму головного мозга и отпустили домой, она уже вышла на работу.
Мэн была избрана в Конгресс в 2012 году.
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