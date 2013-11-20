Сын сенатора США ранил отца ножом и застрелился

По данным полиции, 21-летний Остин Дидс по невыясненным причинам напал на отца, а потом выстрелил в себя, пишет ИТАР-ТАСС.

От полученного ранения сын сенатора скончался еще до приезда медиков. Дидса-старшего доставили в Медицинский центр Университета штата Вирджиния на вертолете. Других подробностей происшествия пока не сообщалось.

Губернатор штата Роберт Макдоннелл уже заявил, что "шокирован случившимся".

Крэйг Дидс является сенатором от штата Вирджиния с 2001 года.