Сын сенатора США ранил отца ножом и застрелился
04:04, 20 ноября 2013Мир
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Сенатор США от штата Вирджиния Крэйг Дидс в критическом состоянии доставлен в больницу, после того как на него напал и ранил ножом собственный сын. Трагедия произошла в доме сенатора.
В США сын сенатора тяжело ранил отца и покончил с собой / Фото : zbroya.info
По данным полиции, 21-летний Остин Дидс по невыясненным причинам напал на отца, а потом выстрелил в себя, пишет ИТАР-ТАСС.
От полученного ранения сын сенатора скончался еще до приезда медиков. Дидса-старшего доставили в Медицинский центр Университета штата Вирджиния на вертолете. Других подробностей происшествия пока не сообщалось.
Губернатор штата Роберт Макдоннелл уже заявил, что "шокирован случившимся".
Крэйг Дидс является сенатором от штата Вирджиния с 2001 года.
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