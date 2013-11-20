Падение самолета в Казани: найдена кассета, пропавшая из "черного ящика"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.

МАК во вторник сообщил, что в контейнере одного из "черных ящиков" не оказалось записывающего устройства. Эксперты полагали, что его "выбило" из-за сильного удара.

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"Кассета обнаружена в 14.30 мск" (12:30 по Киеву), - сказал собеседник агентства.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Татарстан", летевший из Москвы, в воскресенье разбился при посадке в аэропорту Казани. Авиакатастрофа унесла жизни шести членов экипажа и 44 пассажиров.