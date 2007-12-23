Узбекистан выбирает президента
10:29, 23 декабря 2007Мир
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Среди 4 кандидатов - действующий глава государства
В Узбекистане сегодня проходят выборы Президента.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», на выборах отмечается высокая явка. Наблюдатели от СНГ говорят об отсутствии нарушений, выборы проходят открыто и гласно, на основе демократических принципов.
Всего на президентский пост претендуют 4 кандидата - действующий Президент Узбекистана Ислам КАРИМОВ, который правит страной с 1991 года, еще двое партийных кандидатов и самовыдвиженец.
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