Узбекистан выбирает президента

В Узбекистане сегодня проходят выборы Президента.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», на выборах отмечается высокая явка. Наблюдатели от СНГ говорят об отсутствии нарушений, выборы проходят открыто и гласно, на основе демократических принципов.

Всего на президентский пост претендуют 4 кандидата - действующий Президент Узбекистана Ислам КАРИМОВ, который правит страной с 1991 года, еще двое партийных кандидатов и самовыдвиженец.