Выборы президента Узбекистана пройдут без экзит-полов

В день выборов в Узбекистане запрещено проводить опросы и публиковать их результаты, заявил председатель Центризбиркома Узбекистана Мирзо-Улугбек Абдусаломов, передает агентство "Фергана". Это означает, что 23 декабря, когда в стране пройдут президентские выборы, не будут передаваться традиционные во многих государствах экзит-полы (exit-polls), опросы граждан по выходе с избирательных участков.

По словам главы Центризбиркома, предварительные итоги выборов президента будут оглашены только 24 декабря на официальном сайте комиссии. В день выборов ЦИК проведет три брифинга о ходе голосования.

За президентскими выборами в Узбекистане будут наблюдать 264 иностранных наблюдателей из 30 стран. Главным претендентом на победу является ныне действующий президент государства Ислам Каримов. Первый раз он был избран на этот пост в декабре 1991 года. Соперниками Каримова станут заместители спикера Законодательной палаты Аслиддин Рустамов и Дилорам Ташмухамедова.