Палестина впервые проголосовала в ООН

Большинство из 193 стран-членов, присутствовавших в зале ГА, встретили первое волеизъявление палестинского народа овациями, передает ИТАР-ТАСС.

"Это важный шаг в нашем марше по направлению к свободе, независимости и полноправному членству в Объединенных Нациях", - заявил на заседании постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

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Его речь вызвала резкое недовольство представителя Израиля, который обвинил Палестину в попытке отвлечь внимание от реального события - избрания судьи МТБЮ. По словам израильского дипломата, Израиль по-прежнему не рассматривает Палестину в качестве государства.

Палестина получила статус государства-наблюдателя в ООН по итогам голосования в ГА 29 ноября 2012 года. Согласно процедурными нормам, она не имеет права голоса при рассмотрении резолюций, но может принимать участие в выборах судей в международные трибуналы. Для того, чтобы получить полноправное членство во всемирной организации, необходимо одобрение Совета Безопасности. В 2011 году рассмотрение этого вопроса было заблокировано США.