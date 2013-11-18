Граждане Южной Кореи хотят подать в суд на Ким Чен Ына

Члены семей граждан Южной Кореи, похищенных во время Корейской войны 1950-1953 годов, намерены подать иск в Международный уголовный суд в Гааге на лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ИТАР-ТАСС.

Истцы обвиняют нынешнего северокорейского руководителя в том, что он незаконно удерживает их родственников и не предпринимает необходимых мер для урегулирования данной ситуации, сообщила Ассоциация семей похищенных во время Корейской войны /Korean War Abductees Family Association/.

Помимо Ким Чен Ына, в среду иски будут поданы также против министра народных вооруженных сил КНДР Чан Чон Нама, министра государственной безопасности Ким Вон Хона и министра общественной безопасности Чой Бо Иля.

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"В прошлом Пхеньян систематически отвергал эти обвинения и пытался скрыть факты похищений мирных жителей, хотя там прекрасно известно об этих преступных деяниях", - сообщили в Ассоциация семей похищенных во время Корейской войны.

Это первая попытка южан подать в суд на северокорейского лидера и высшее руководство страны по обвинению в похищении мирных граждан в годы длившейся три года войны, сообщает в этой связи агентство Ренхап.