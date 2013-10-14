Ким Чен Ын снова попался на фотомонтаже

Интернет-пользователи снова поймали северокорейское руководство на фотомонтаже, пишут Вести. В Сети появилось изображение, на котором запечатлен лидер КНДР Ким Чен Ын и его советники возле детской больницы в Пхеньяне. Но даже неискушенный зритель может сразу заметить, что изображения главы государства и его "свиты" были наложены на фоновую картинку.

Заметка с фотографией появилась на интернет-ресурсе, посвященном компьютерным и видеоиграм Kotaku.

На костюмах Ким Чен Ына и его советников на снимке отчетливо видны тени, которые говорят о том, что их, скорее всего, фотографировали в студии со вспышкой. При более детальном изучении специалисты увидели вокруг фигур высокопоставленных чиновников некое радужное свечение: это один из факторов, который свидетельствует о наличии обработки.

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Зачем лидеру страны, обладающей ядерным оружием, было подделывать фотографию вместо того, чтобы сняться на фоне больницы – не понятно. Но это уже не первый подобный случай. В марте этого года Центральное телеграфное агентство КНДР опубликовало снимок, якобы сделанный во время северокорейских морских учений. На нем запечатлена высадка пехотинцев и несколько кораблей. Корейское агентство позаботилось о том, чтобы фотографию распространили крупные СМИ по всему миру. Однако позже выяснилось, что это подделка.

В апреле 2012 года северокорейские СМИ распространили фото, на котором изображена новейшая ракетная установка во время военного парада в Пхеньяне. Это изображение западные журналисты также сочли очень похожим на подделку.