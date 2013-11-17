В столице Ливии вводят чрезвычайное положение

В ливийской столице на двое суток введен режим чрезвычайного положения. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает телеканал «Аль-Джазира». Соответствующее решение власти приняли в связи с вооруженными столкновениями, которые начались в Триполи 15 ноября, передает Лента.ру.

В ходе столкновений, в которых с одной стороны участвуют вооруженные боевики, а с другой — местные жители и правительственные силы, погибло более сорока человек.

Накануне, в субботу, в беспорядки в столице Ливии вмешались армейские подразделения. При поддержке местного ополчения они атаковали базу вооруженных повстанцев в центральном районе Гаргур. В пятницу у этой базы состоялась многотысячная демонстрация, участники которой требовали ухода боевиков из города. Боевики в ответ сделали несколько выстрелов в воздух, а потом открыли огонь по демонстрантам.

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Перестрелки происходят также в городе Таджура, который расположен на востоке от Триполи и через который новые группы боевиков из города Мисурата пытаются проникнуть в столицу. Именно из Мисураты прибыла бригада боевиков, окопавшаяся в Гаргуре и обстрелявшая демонстрантов в пятницу. В общей сложности в ходе последних столкновений пострадало около пятисот человек.

Выступая на пресс-конференции в пятницу, премьер-министр Ливии Али Зейдан выразил соболезнования семьям погибших. Ранее глава правительства заявил о необходимости полного вывода сил повстанцев из Триполи. Центральное правительство Ливии находится под постоянным давлением со стороны различных вооруженных групп. Эти группы фактически разделили страну на несколько зон влияния после свержения президента Муаммара Каддафи, которое повстанцы осуществили в 2011 году при активной поддержке западных держав.