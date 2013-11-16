США предлагают $10 млн за помощь в расследовании убийства посла в Бенгази
02:09, 16 ноября 2013Мир
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Госдепартамент США предлагает до 10 миллионов долларов вознаграждения за информацию, которая поможет задержать или обвинить лиц, причастных к прошлогодней атаке на консульство США в Бенгази
Госдеп выплатит $10 млн за помощь в расследовании теракта в Бенгази
Как сообщил представитель госдепа, власти назначили награду еще 7 января этого года, однако официально эту информацию не обнародовали в интересах следствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
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О возможности получить вознаграждение сообщалось тем людям, которые предоставляли властям какую-либо информацию о теракте.
В сентябре 2012 года в результате обстрела консульства США в Бенгази погибли американский посол в Ливии Крис Стивенс еще трое сотрудников миссии. Власти США проводят расследование инцидента.
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