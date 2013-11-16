США предлагают $10 млн за помощь в расследовании убийства посла в Бенгази

02:09, 16 ноября 2013
Мир
1189 0

Госдепартамент США предлагает до 10 миллионов долларов вознаграждения за информацию, которая поможет задержать или обвинить лиц, причастных к прошлогодней атаке на консульство США в Бенгази

Державний департамент США

Как сообщил представитель госдепа, власти назначили награду еще 7 января этого года, однако официально эту информацию не обнародовали в интересах следствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.  

По теме: Боевики назвали похищение ливийского премьера местью США

О возможности получить вознаграждение сообщалось тем людям, которые предоставляли властям какую-либо информацию о теракте.

В сентябре 2012 года в результате обстрела консульства США в Бенгази погибли американский посол в Ливии Крис Стивенс еще трое сотрудников миссии. Власти США проводят расследование инцидента.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter