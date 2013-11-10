В Софии несколько тысяч студентов протестуют против политики болгарского правительства

Протестующие настаивают на отставке Кабинета министров во главе с Пламеном Орешарски.

В данные часы полиция полностью перекрыла центральную улицу столицы. Студенты начали свой путь от Софийского университета к Народному собранию (парламент), а после направились в сторону здания Совета министров (правительство). Недовольные госполитикой студенты скандируют лозунги ”отставка”, ”мафия”, ”ваше время истекло”. ”Господа управляющие! Эмигрируйте вы, мы не будем эмигрировать”, - выкрикивают манифестанты, не выдвигая никаких требований кроме отставки Кабмина, передает ИТАР-ТАСС.

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В конце октября около сотни учащихся блокировали все входы в Софийский университет имени св. Климента Охридского. Тогда они заявили, что не покинут его стены до тех пор, пока правительство не уйдет в отставку, а Народное собрание не будет распущено. Занятия в главном здании университета до сих пор не проводятся.

Недовольство среди студентов во многом обусловлено скандальной ситуацией, касающейся одиозной в стране фигуры - представителя партии Движение за права и свободы (ДПС), медиамагната Деляна Пеевски. В июне правящая в Болгарии коалиция выдвинула его на пост главы Государственной службы национальной безопасности. Парламент одобрил данное решение, однако из-за массового недовольства населения назначением олигарха на такую должность пошел на попятную. В итоге Пеевски был освобожден от исполнения обязанностей руководителя Госслужбы нацбезопасности. Назначение влечет за собой прекращение депутатских полномочий. Однако Конституционный суд страны, рассмотрев ходатайство ДПС, высказался против лишения олигарха мандата.