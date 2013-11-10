В ближайшие дни на Землю упадут фрагменты спутника "Гоче"

"Спутник Европейского космического агентства /ЕКА/, который занимался созданием гравитационной карты Земли, а также наблюдениями за океаническими течениями /GOCE - исследование гравитации и океанических течений/, в конце октябре полностью выработал свой ресурс и сейчас приближается к Земле", - отметил телеканал.

"Степень опасности, которую представляет спутник для жителей планеты, крайне низка", - уточнил официальный представитель ЕКА. Ученые надеются, что аппарат практически полностью сгорит в верхних слоях атмосферы, а на поверхность Земли упадет лишь незначительное количество фрагментов, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Мы подсчитали, что сегодня спутник еще на 13 километров приблизится к Земле и войдет в ее атмосферу в течение ближайших 48 часов", - заявил главный специалист проекта "Гоче" Кристоф Стейгер. По оценке экспертов, обломки аппарата могут упасть на территорию Италии. Ранее ЕКА сообщала, что это первое неконтролируемое падение спутника на Землю с 1987 года.

"Гоче" был запущен 17 марта 2009 года с российского космодрома Плесецк ракетоносителем "Рокот".