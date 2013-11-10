"Мисс Вселенной - 2013" стала представительница Венесуэлы

Финал конкурса «Мисс Вселенная» прошел 9 ноября в Crocus City Hall в Москве.

Габриэле Ислер, работающей на телевидении, 25 лет, ее рост - 180 сантиметров. Представительница Венесуэлы завоевала титул «Мисс Вселенная» в седьмой раз в истории этого конкурса, передает «Лента.ру».

Победительница конкурса получает корону стоимостью свыше 120 тыс. долларов, а также другие призы и подарки, стоимость которых превышает четверть миллиона долларов.

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Второе место заняла 23-летняя испанка Патрисия Родригес, третье - 22-летняя представительница Эквадора Констанца Баес.

На конкурсе «Мисс Вселенная-2013», в котором участвовали представительницы 86 стран, украинка Ольга Стороженко попала в число 16 финалисток.