Титул «Мисс Земля-2012» достался представительнице Чехии

Победительницей конкурса «Мисс Земля-2012», завершившегося в субботу в столице Филиппин - Маниле, стала представительница Чехии Тереза Файксова.

Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Times of India, второе («Мисс Земля Воздух»), третье («Мисс Земля Вода») и четвертое («Мисс Земля Огонь») места заняли соответственно представительницы Филиппин Стефани Стефановиц, Венесуэлы Осмариэль Вильялобос и Бразилии Камила Брант.

Как отмечается в сообщении, Т.Файксова получила корону из рук своей предшественницы – «Мисс Земля-2011», представительницы Эквадора Ольги Алавы.

Конкурс красоты «Мисс Земля» проводится с 2001 года. На этом конкурсе нет таких титулов как «вице-мисс». Вместо них участницам присуждаются титулы, названия которых связаны с различными стихиями.