Титул Мисс Мира-2012 завоевала китаянка (фото)

18:10, 18 августа 2012
Мир
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Мисс Китай, 23-летняя Ю Венься (Yu Wenxia), одержала победу в финале конкурса "Мисс Мира-2012", прошедшего в субботу в Китае.

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Как сообщает РИА Новости, второе место заняла жительница Великобритании валлийка Элизабет Моулдс (Elizabeth Moulds), третье - представительница Австралии Мишель Кахавати (Michelle Kahawaty).

Конкурс проходил в городе Ордос, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия. В нем принимали участие девушки из 116 стран. 

 

Как известно, Украину на конкурсе представляла Карина Жиронкина.

Жиронкіна Катерина
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