Титул Мисс Мира-2012 завоевала китаянка (фото)

Мисс Китай, 23-летняя Ю Венься (Yu Wenxia), одержала победу в финале конкурса "Мисс Мира-2012", прошедшего в субботу в Китае.

Как сообщает РИА Новости, второе место заняла жительница Великобритании валлийка Элизабет Моулдс (Elizabeth Moulds), третье - представительница Австралии Мишель Кахавати (Michelle Kahawaty). Конкурс проходил в городе Ордос, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия. В нем принимали участие девушки из 116 стран. Как известно, Украину на конкурсе представляла Карина Жиронкина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter