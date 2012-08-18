Титул Мисс Мира-2012 завоевала китаянка (фото)
18:10, 18 августа 2012Мир
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Мисс Китай, 23-летняя Ю Венься (Yu Wenxia), одержала победу в финале конкурса "Мисс Мира-2012", прошедшего в субботу в Китае.
Ю Венься победила
Как сообщает РИА Новости, второе место заняла жительница Великобритании валлийка Элизабет Моулдс (Elizabeth Moulds), третье - представительница Австралии Мишель Кахавати (Michelle Kahawaty).
Конкурс проходил в городе Ордос, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия. В нем принимали участие девушки из 116 стран.
Как известно, Украину на конкурсе представляла Карина Жиронкина.
Жиронкиной не повезло
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