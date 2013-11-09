Россия назвала своих главных врагов

Россия считает своими главными врагами терроризм и расширение НАТО. Как передает РИА Новости, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Начнем с главного врага - на сегодняшний день это международный терроризм. Может быть, это приевшаяся и банальная фраза, но на самом деле, кто воюет в Сирии? Кто в Мали? Кто в Ливии?" - сказал Шойгу.

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Также он отметил, что еще одной угрозой следует считать приближение НАТО к границам России.

"Это продолжение расширения, на наш взгляд, совершенно необоснованное. Мы все говорим, улыбаемся друг другу, но все это продолжается", - сказал министр.