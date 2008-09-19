Медведев описал особое положение России: вокруг - враги

17:44, 19 сентября 2008
Мир
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Президентов РФ будет подбирать Вашингтон?

"Модернизация - наша первейшая цель, без этого невозможна сильная Россия", - Об этом заявил Президент России Дмитрий Медведев на встрече с представителями общественных организаций в Кремле, передает ИТАР-ТАСС. Новые идеи и разработки, по его мнению, "должны создаваться не только в предпринимательской среде, но и в сферах науки, образования, культуры".

Президент отметил, что инновационное развитие страны в нынешних международных условиях является первейшей целью. "Без этого просто невозможно создать сильную и влиятельную Россию", - подчеркнул он. По словам главы государства, "ключ к инновационному развитию лежит прежде всего в свободе".

С этим понятием, по его словам, связана и конкурентная борьба. "Сегодня выигрывает тот, кто дает больше свободы для развития интеллекта и защищает интеллект от ограничений", - сказал он.

"Задачи развития экономики и расширения предпринимательства будут решаться в безотлагательном порядке, без ссылок на то, что страна находится в особом положении, вокруг - враги, - обещал Медведев. - Мы свой выбор сделали не для того, чтобы понравиться каким-то государствам, это выстраданный выбор нашего народа".

Также Президент РФ добавил, что США намерены оказывать России поддержку в развитии общества, но если «в наших отношениях все пойдет так, как происходит сейчас, дойдет до того, что Вашингтон будет подбирать для РФ президентов», уверен Медведев.

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