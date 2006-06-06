Украина вошла в первую десятку врагов России

Левада-Центр провел ежегодный опрос россиян на предмет того, какие страны они считают друзьями и врагами России.

Исследование показало, что главный друг РФ - Беларусь.

Беларусь - один из наиболее близких друзей, союзников России для 46-47% россиян. А Латвия - одна из наиболее недружественно, враждебно настроенных по отношению к России стран для 49-46% россиян. (Первая цифра здесь и далее - 2005 год, вторая - 2006-й).

Если судить по распространенности оценок, то в первую пятерку друзей России уверенно вошли наряду с Беларусью Казахстан (20-33%), Китай (12-24%), Германия (23-22%) и Индия (16-15%). Во вторую пятерку: Армения (9-14%), Болгария (11-10%), Украина (17-10%), Франция (13-8%) и Италия (6-7%).

Оранжевая революция на Украине выбила страну из первой пятерки друзей, и она перешла во вторую. Китай, напротив, перешел из второй пятерки друзей в первую, где занял третье место. А на втором месте Казахстан, оттеснивший с него Германию. Впрочем, симпатии к самой Германии едва ли ослабли (23-22%). Во второй пятерке друзей выросла оценка Армении и понизилась - Франции. И из нее выбыли США, переместившись в общем списке друзей с 8-го на 16-е место (11-5%). Освободившееся место досталось Италии, отношение к которой практически не изменилось.

В первой пятерке недружественно настроенных к России стран сейчас, кроме Латвии, находится Грузия (38-44%), затем идут Литва (42-42%), США (23-37%) и Эстония (32-28%). Во второй пятерке: Украина (13-27%), Афганистан (12-12%), Ирак (10-9%), Молдова (4-9%) и Польша (4-7%).

Здесь перемен не так много, как в списке друзей. Состав первой пятерки остался прежним, и только в конце второй замены: Молдова и Польша вместо Японии (6-4%) и Ирана (6-7%). Существенно другое. В российском обществе значительно окрепло сознание враждебности к России со стороны США (на 14%) и Украины (тоже на 14%).

В оценках врагов россияне проявляли и проявляют больше единодушия, чем в оценках друзей. Но за год прибавилось единодушия в отношении и к тем и к другим. Средняя цифра в первой пятерке друзей выросла с 24 до 28%, а в первой пятерке врагов - с 37 до 40%. За год россиянам стало яснее, кто их друзья и кто - враги.

Впрочем, Украина входит во вторую пятерку друзей - и она же во второй пятерке врагов. Распространенность прямо противоположных мнений об одной и той же стране неудивительна. Если отношения этой страны с Россией сложные и неоднозначные, то и отношение россиян соответствующее. Ощущение дружественных или недружественных отношений может преобладать, но не являться исключительным, сообщает Левада-Центр.

Количественно преобладание того или иного характеризует процентная разница распространенности противоположных мнений. 10% россиян относят сейчас Украину к числу близких друзей, союзников России, а 27% - к странам, настроенным в отношении России недружественно, враждебно. Процентная разница: 27% - 10% =17%. Она говорит о преобладании сейчас в целом представления о недружественном отношении между странами. А еще год назад преобладало представление о дружественных отношениях (17% относили Украину к числу друзей, и только 13% - к странам, настроенным враждебно).

По-прежнему в мире нет ни одной страны, которую более половины россиян называют другом или врагом России.

Десятка друзей России:

Беларусь - 47%;

Казахстан - 33%;

Китай - 24%;

Германия - 22%;

Индия - 15%;

Армения - 14%;

Болгария - 10%;

Украина - 10%;

Франция - 8%;

Италия - 7%.

Десятка врагов России:

Латвия - 46%;

Грузия - 44%;

Литва - 42%;

США - 37%;

Эстония - 28%;

Украина - 27%;

Афганистан - 12%;

Ирак - 9%;

Молдова - 9%;

Польша - 7%.

Корреспондент