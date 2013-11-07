На западе Ливии боевики захватили газовый комплекс

Сегодня утром на территорию комплекса Меллитах (Mellitah) в окрестностях города Зуара (в 110 километрах от Триполи) ворвались около 50 вооруженных берберов. Они потребовали закрыть комплекс и прекратить экспорт газа в Италию. Руководство объекта на протяжении дня вело переговоры с боевиками. Функционирует ли комплекс сейчас, не сообщается. Комплекс является совместным предприятием ливийской Национальной нефтяной корпорации и итальянской компанией Eni SpA, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

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Собеседник агентства сообщил, что боевики добиваются увеличения представителей берберских племен в парламентском комитете, составляющем новую конституцию страны. При этом они пока никак не угрожали работникам предприятия.

Население Ливии состоит из большого числа различных этнических групп и племен, чья разрозненность и разобщенность серьезно затрудняет процесс восстановления страны после гражданской войны и свержения Муаммара Каддафи. Берберские племена составляют около 6 млн, или 20% населения Ливии.