Таджикистан переизбрал действующего президента еще на 7 лет
08:23, 07 ноября 2013Мир
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Рахмон побеждает на президентских выборах в Таджикистане, набрав 83,6% - данные ЦИК.
Остальные пять кандидатов набрали по менее чем 5% голосов
Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон, по предварительным данным, побеждает на выборах главы государства с результатом 83,6% (3 миллиона 23 тысячи голосов избирателей), сообщил на брифинге в Душанбе глава ЦИК республики Шермухаммад Шохиен, сообщает РИА Новости.
"Явка избирателей в день выборов составила 86,6% (3 миллиона 640 тысяч избирателей), из них за Эмомали Рахмона отдали свои голоса 83,6%", - сказал он.
По словам главы ЦИК, остальные пять кандидатов набрали по менее чем 5% голосов.
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