Таджикистан переизбрал действующего президента еще на 7 лет

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон, по предварительным данным, побеждает на выборах главы государства с результатом 83,6% (3 миллиона 23 тысячи голосов избирателей), сообщил на брифинге в Душанбе глава ЦИК республики Шермухаммад Шохиен, сообщает РИА Новости.

"Явка избирателей в день выборов составила 86,6% (3 миллиона 640 тысяч избирателей), из них за Эмомали Рахмона отдали свои голоса 83,6%", - сказал он.

По словам главы ЦИК, остальные пять кандидатов набрали по менее чем 5% голосов.