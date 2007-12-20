Черномырдин успокоил: письмо Путина к Ющенко бизнеса не касается

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН убежден, что открытое письмо Президента России Владимира ПУТИНА к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, а также заявление МИД России о притеснении русского языка в Украине не повлияет на взаимоотношения между бизнес-структурами двух стран.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в ходе в Киеве заседания Совета российских стратегических инвесторов в Украине.

По словам В.ЧЕРНОМЫРДИНА, “это повлияет на людей в Украине, для которых русский язык – родной, а на межгосударственные и бизнес-отношения это не повлияет – работали, работаем и будем работать”.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря В.ПУТИН направил послание В.ЮЩЕНКО, в котором выразил мнение, что существенные разногласия в двусторонних отношениях между двумя странами возникли из-за позиции Украины.

14 декабря Министерство иностранных дел Российской Федерации распространило заявление, в котором выразило обеспокоенность в связи с "антироссийскими проявлениями" в Украине.