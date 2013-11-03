Россия хочет отказаться от внутренних паспортов

При этом процесс перехода на десятилетние пластиковые карты с фотографиями и чипами может начаться с пилотных регионов уже через полтора года, сообщает РИА Новости.

"После вступления в силу настоящего федерального закона выдача паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ, прекращается", - говорится в доработанном законопроекте ФМС, размещенном на портале раскрытия информации о подготовке нормативных актов.

Прежняя версия документа предусматривала переходный период до начала 2025 года, в течение которого внутренние паспорта могли бы выдаваться населению наряду с пластиковыми картами (одно из двух по выбору человека: или карта, или паспорт) и действовали бы вплоть до 2030 года. Однако доработанная версия этого уже не предусматривает, то есть паспорта, как следует из финальной редакции, начнут "отмирать"девятью годами раньше, чем до сих пор планировалось.

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Выдача внутренних паспортов, согласно законопроекту, по-прежнему должна прекратиться по всей России с начала 2016 года. При этом пилотный проект по выдаче карт стартует на полгода раньше - с середины 2015 года и охватит регионы, которые предстоит определить федеральному правительству.

После этого ранее выданные внутренние паспорта будут сохранять силу в течение указанного в них срока действия, хотя пластиковые карты станут основным удостоверением личности в стране. "Паспорт гражданина РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ, в качестве основного документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, сохраняет юридическую силу в течение срока его действия до замены на удостоверение личности", - предлагается в доработанной версии законопроекта.