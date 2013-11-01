В США поймали «глобального банкира преступного мира»

Житель Бруклина Владимир Кац, который упоминается в официальных сводках как «глобальный банкир преступного мира», признал вину в отмывании средств и в организации незаконного бизнеса по переводу денег. Об этом сообщает Lenta.ru.

Кац сообщил следствию, что участвовал в создании и управлении анонимной платежной системой Liberty Reserve, которая предоставляла преступникам возможность легализовывать нажитые незаконным путем средства.

Сооснователь Liberty Reserve был арестован в конце мая этого года. Вместе с ним за решетку попали сооснователь системы Артур Будовский и еще трое руководителей. Тогда же деятельность Liberty Reserve в США была заблокирована. Расследование деятельности обвиняемых началось в 2011 году и велось усилиями спецслужб нескольких стран мира.

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Liberty Reserve была зарегистрирована на Коста-Рике и позиционировала себя как крупнейшая в интернете анонимная платежная система. По версии следствия, она изначально создавалась для того, чтобы обслуживать интересы преступников, в первую очередь хакеров. Также через нее проходили средства, заработанные на торговле наркотиками и детской порнографии.

По данным Минюста, за семь лет работы Liberty Reserve через нее было проведено около 55 миллионов нелегальных транзакций. Ежегодный объем денежных переводов оценивался в 1,4 миллиарда долларов, а всего преступникам удалось отмыть шесть миллиардов долларов, полагают прокуроры. Число пользователей системы составляло около миллиона человек.

До Liberty Reserve Кац и Будовский занимались аналогичным сервисом Gold Age, который был закрыт в 2006 году. Кацу и Будовскому дали по 5 лет условно.