Германия позволила несовершеннолетним иметь неопределенный пол

С 1 ноября в Германии в свидетельствах о рождении графу "пол" можно оставить пустой. Поправки в закон о гражданском состоянии были приняты немецким правительством по рекомендации совета по этике министерства внутренних дел еще в мае этого года и сейчас вступают в силу, сообщают Вести.ру.

Сторонники нововведения утверждают, что для большинства людей все останется так же, как раньше. Изменения касаются только тех, кто родился с физиологическими признаками и женского, и мужского пола. В Германии сейчас таких людей около 10 тысяч. Раньше родители должны при получении свидетельства о рождении были сразу определиться, кого будут растить – мальчика или девочку. Дальше - прием гормональных препаратов, хирургические вмешательства.

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Как правило, лечение начинается с двух-трех лет, когда мнение ребенка еще никто не спрашивает. Теперь в соответствии с законом можно подождать, пока малыш вырастет и сам сможет принять осознанное решение. Оформлять свидетельство о рождении без пола – не обязанность родителей, а всего лишь их право, от которого они при желании могут отказаться.

Совершеннолетие в Германии наступает в 18 лет, и в этом возрасте все-таки придется решить — быть мужчиной или женщиной: в документе, удостоверяющем личность взрослого немца, обязательно должен быть указан пол. Впрочем, некоторые активисты давно выступают за изменение и этой нормы, но тогда придется корректировать целый ряд законов. Потребуется реформа семейного кодекса, так как в Германии сейчас брак понимают исключительно как союз мужчины и женщины.

Много вопросов не только юридических — бытовых. Как к людям без пола официально обращаться – господин или госпожа? Как о них говорить – "он" или "она"? Какое родителям выбрать имя ребенку – женское или мужское? Кто-то уже шутит про кабинки в общественных местах: теперь их, видимо, должно быть три.

Напомним, первой возможность не быть ни женщиной, ни мужчиной законодательно закрепила Австралия. В сентябре 2011 года парламент этой страны принял поправку, разрешающую ставить в паспорте вместо женского или мужского пола букву "икс". Такому примеру по-соседски последовала Новая Зеландия, а с января 2013 года в Непале в удостоверении личности в графе "пол" можно увидеть словосочетание "не определен".