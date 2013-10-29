В Бразилии продолжаются массовые беспорядки, арестованы около 100 человек

Полиция бразильского города Сан-Паулу сегодня ночью арестовала порядка 100 человек, которые устроили погромы на улицах города с применением огнестрельного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

Волнения в крупнейшем бразильском мегаполисе начались после известия о гибели подростка в ходе столкновений с полицейскими. Полиция Сан-Паулу сообщила, что 17-летний молодой житель города получил смертельное ранение, когда полицейский случайно выстрелил.

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Порядка 500 молодых людей 28 октября забаррикадировали несколько улиц, сожгли шесть автобусов и несколько автомобилей. По информации полиции, некоторые протестующие применили огнестрельное оружие. По предварительным данным, зачинщиками беспорядков были люди в масках из анархистской организации "Черный блок". Из-за протестов полиция была вынуждена перекрыть несколько автодорог.

В ходе беспорядков на крупнейшем городском автовокзале 26 октября был ранен полицейский. Недовольство людей вызвал рост цен на пассажирские перевозки.

Уличные протесты в Бразилии вызывают беспокойство в сфере безопасности в преддверии чемпионата мира по футболу в 2014 году, когда в бразильские города приедут тысячи иностранных туристов.