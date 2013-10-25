В Индии 50 тысяч человек эвакуированы и десять погибли из-за наводнения

10:12, 25 октября 2013
Мир
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Около 80 тысяч зданий разрушено.

Индия страдает от мощных ливней / Фото: vgolos.com.ua

Десять человек погибли в восточном индийском штате Орисса в результате наводнения, вызванного продолжающимися уже четыре дня ливневыми дождями, из затопленных районов эвакуированы порядка 50 тысяч человек, сообщает РИА «Новости».

"После четырех дней сильных дождей уровень воды в реках юга Ориссы поднялся выше опасного уровня, вода начала затапливать многие деревни", - заявил представитель комиссии по чрезвычайным ситуациям штата Мохапатра.

Из-за дождей разрушены около 80 тысяч домов. Эвакуированных перевозят в специальные лагеря. Продолжающиеся ливни мешают спасательным операциям.

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Ожидается, что дожди в Ориссе будут идти еще как минимум сутки.

Орисса и соседний штат Андхра-Прадеш ранее пострадали от циклона "Файлин", обрушившегося на восточное побережье страны 12 октября. Циклон унес жизни более 40 человек. Власти вовремя эвакуировали более миллиона человек.

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