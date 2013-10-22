Количество жертв наводнения в Камбодже выросло до 168 человек

Число погибших от последствий проливных дождей в Камбодже возросло до 168, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 104 погибших.

Около 1,7 миллиона человек в той или иной степени пострадали от наводнения, которое продолжается с середины сентября, пишет РИА Новости.

Сообщается, что от подъема воды пострадало более 3 тысяч квадратных километров рисовых полей, почти 3,5 тысячи километров дорог. По данным агентства, ущерб от стихии составил около 500 миллионов долларов.

Наводнения ежегодно происходят в Камбодже в период с августа по октябрь. По данным местных СМИ, за последнее время наиболее разрушительное из них было зарегистрировано в 2011 году, когда жертвами "большой воды"стали 250 человек.

Ранее, МИД призывал отказаться от поездок в эту страну.