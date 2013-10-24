ООН: За полтора года в Иране казнили более 700 человек

Как заявил специальный докладчик ООН по правам человека в Иране Ахмед Шахид, в частности, беспокойство вызывают поправки к статье 27-й закона об опекунстве, которые позволяют опекуну вступать в брак с приемным ребенком, если "это в лучших интересах ребенка", сообщает Росбалт.

В докладе также выражается озабоченность положением журналистов в Иране. "С января 2013 года в стране арестованы 15 журналистов, таким образом, общее число задержанных сотрудников СМИ и блогеров составляет 70 человек. В одном только июле были закрыты 67 интернет-кафе и блокированы 5 млн веб-сайтов", — сказал Шахид.

Читайте также: Amnesty International требует помиловать пережившего казнь иранца

По его данным, около 600 иранских журналистов попали в черный список "антигосударственной сети".

Кроме того, в ООН обеспокоены ущемлением в Иране прав женщин и ограничением свободы вероисповедания. "Представители различных религиозных меньшинств, в том числе бахаи, христиане, мусульмане-сунниты и члены течения Ярсан (Ахл-е Хакк) сталкиваются с серьезными ограничениями права на свободу самовыражения, собраний и объединений", — отметил Ахмед Шахид.

Отчет докладчика, которому отказали во въезде в Иран, основан на 137 интервью,

Между тем иранские официальные лица раскритиковали доклад. "Предъявление безосновательных обвинений по поводу ситуации с правами человека в Иране, опираясь на данные необъективных источников, укрепляет нашу позицию относительно того, что сам факт назначения специального докладчика является результатом процесса, который страдает от политической предвзятости и попыток злоупотреблять правозащитными механизамами", — отметил на заседании ГА представитель Исламской Республики.