Отставка Онищенко не изменит политику России - эксперт

Об этом заявил директор аналитического департамента консалтинговой компании «Альпари» Александр Разуваев, комментируя сообщения ряда российских СМИ о возможности отставки Онищенко.

«Уход ветерана торговых войн, конечно, знаковое событие. Однако, вряд ли стоит ожидать изменений во внешнеэкономической линии России по отношению к бывшим советским республикам, которые по-прежнему сильно зависят от экспорта в Россию, от российского рынка», - цитирует пресс-служба Разуваева в сообщении, переданном УНИАН.

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Напомним, что сегодня, 22 октября, СМИ сообщили о том, что Онищенко покидает должность главы Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) в связи с истечением срока полномочий. На его место будет назначена его заместитель Анна Попова. Однако позже агентство ИТАР-ТАСС сообщило со ссылкой на слова пресс-секретаря главы российского правительства Натальи Тимаковой, что распоряжения об отставке главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко не было, а решение находится в компетенции премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщал УНИАН, с 29 июля Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию кондитерской продукции украинских фабрик Roshen, а в феврале 2012 года - ввоз сыров нескольких украинских предприятий, что в последствии было названо «сырной войной».