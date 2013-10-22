На этой неделе "украинскому Брейвику" может быть вынесен приговор в суде Лондона

25 октября может быть вынесен приговор гражданину Украины Павлу Лапшину, которого обвиняют в совершении преступлений уголовного и террористического характера в Великобритании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

По его словам, в Уголовном суде Лондона состоялось очередное слушание по делу Лапшина.

Сторона обвинения обнародовала результаты расследования правоохранительными органами Великобритании, в которых они подтверждают причастность гражданина Украины к указанным преступлениям.

“В связи с тем, что Павел Лапшин признал себя виновным в совершенных преступлениях, судьей назначено следующее заседание по делу на 25 октября, в входе которого он будет заслушан и предусматривается, что будет вынесен приговор”, - сказал Перебыйнис.

Как сообщалось, Лапшина задержали 18 июля в рамках расследования взрывов вблизи мечетей в городах Волсолл и Типтон, которое проводило подразделение полиции Западного Мидлендса по вопросам борьбы с терроризмом.

Ему было выдвинуто обвинение в убийстве, в незаконных действиях с взрывчатыми веществами и подготовке террористических актов.