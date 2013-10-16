МИД призывает воздержаться от поездок в Камбоджу

МИД Украины в связи с чрезвычайными последствиями наводнения, которое привело к масштабным подтоплениям значительной части территории Камбоджи, а также высоким рискам распространения эпидемических заболеваний, рекомендует гражданам Украины воздержаться в ближайшее время от поездок в Камбоджу.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины.

Гражданам Украины, которые сейчас находятся на территории этой страны, рекомендуется постоянно отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации, а также быть готовыми к экстренной эвакуации из опасных зон действия циклона и, в случае ее проведения, следовать инструкциям спасательных служб.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины во Вьетнаме по телефону: (00844) 37 34 44 84, а также на «горячую линию» МИД Украины: (044) 238 16 57.