В результате гей-парада в Черногории 21 полицейский ранен, 60 человек задержаны

Двадцать один человек, в основном полицейские, получили ранения и 60 человек были задержаны по итогам гей-парада, состоявшегося в воскресенье в столице Черногории Подгорице, сообщила черногорская полиция.

Шествие с участием 100 активистов и сторонников сексуальных меньшинств состоялось в самом центре столицы, пишет РИА Новости. Одновременно порядка 1,5 тысячи противников акции попытались помешать ее проведению и вступили в столкновения с силами правопорядка, обеспечивавшими безопасность мероприятия. Для разгона толп хулиганов полицейские использовали дубинки и слезоточивый газ, в ответ в них летели петарды и камни.

В числе раненых 20 полицейских, один из них получил тяжелую травму. Также за медпомощью обратился еще один человек, подозреваемый в участии в нападении на стражей порядка. Ранее местные СМИ сообщали о нескольких пострадавших участниках шествия и 15-летнем юноше, получившем ожоги от возгорания самодельного взрывного устройства, которое он намеревался бросить в участников акции, однако об этих случаях в сообщении полиции ничего не сказано.

Уточняется также, что из 60 задержанных лиц 21 - несовершеннолетние. Полиция изымала у подозреваемых в участии или организации беспорядков "коктейли Молотова", бензин, металлические прутья, камни, дымовые шашки и другие предметы. По окончании акции участники гей-парада и журналисты были эвакуированы полицейскими автомобилями в безопасные места.

Всего в обеспечении безопасности шествия участвовали около 2 тысяч сотрудников силовых органов. Глава МВД Черногории Рашко Коньевич оценил действия полиции как "профессиональные и правомерные".

Выступление активистов сексуальных меньшинств и их сторонников стало вторым в истории Черногории и первым, проведенным в столице. В июле этого года гей-активисты впервые массово собрались в курортном городе Будва, эта акция также сопровождалась столкновениями противников проведения гей-парада с полицией. Черногория провозгласила независимость в 2006 году и является официальным кандидатом на вступление в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что в столице Черногории прошел первый мирный гей-парад.