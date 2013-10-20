В Москве поезд метро приехал на станцию без машиниста
16:21, 20 октября 2013Мир
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Машинист электропоезда, предположительно, выпал из кабины на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
В московском метро погиб машинист
Вечером 19 октября на станцию "Рязанский проспект" прибыл поезд, который затормозил автоматически. Тело машиниста этого электропоезда нашли на перегоне между станциями "Кузьминки"и "Рязанский проспект" под контактным рельсом.
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Следователи выясняют обстоятельства гибели машиниста в московском метро, основная версия - несчастный случай, сообщил РИА Новости в воскресенье официальный представитель столичного ГСУСК Сергей Стукалов.
"По данному факту проводится доследственная проверка. В качестве основной версии рассматривается гибель в результате несчастного случая", - сказал он.
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