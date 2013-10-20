Боливийцы напали на военных, которые уничтожали их коку

Инцидент произошел в общине Аполо, расположенной в 15 километрах к северу от столицы Ла-Пас. После нападения полиция задержала восьмерых местных жителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Боливия - один из крупнейших поставщиков кокаина на черный рынок наряду с Перу и Колумбией. Власти страны ведут борьбу с нелегальным наркотрафиком, однако президент Эво Моралес со всех трибун не первый год защищает коку как растение. Он считает, что сами листья коки не являются наркотиком и составляют часть культуры Анд.

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В Боливии от 62% до 67% индейского населения жуют листья коки. Президент даже организовал специальный праздник - Национальный день жевания листьев коки, а потом принял решение об отказе Боливии от соблюдения Единой конвенции о наркотических средствах ООН. В январе 2013 года Ла-Пас вновь присоединился к конвенции с оговоркой, согласно которой в этой стране официально разрешается культивирование кокаиновых кустов и употребление листьев коки в медицинских и ритуальных целях.