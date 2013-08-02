В Боливии неизвестная болезнь угрожает уничтожить весь урожай коки

Сборщики листьев в Боливии бьют тревогу: болезнь поражает стебель куста коки и корни, после чего листья желтеют и опадают, а само растение постепенно гибнет. Первые случаи этого заболевания были зафиксированы три месяца назад в регионе Чапаре, где примерно 7 тысяч гектаров земли заняты посадками кустов коки, сообщает РИА Новости со ссылкой на латиноамериканские СМИ.

Крестьяне-кокалерос уже обратились за помощью в государственный университет города Кочабамба, однако могут рассчитывать и на помощь президента: Эво Моралес в свое время сам занимался сбором листьев коки и до сих пор возглавляет один из профсоюзов кокалерос.

По теме: В Колумбии арестовали «главного наркоторговца мира»

Всего, по данным ООН, в 2011 году Боливия обладала примерно 31 тысячью гектаров посадок коки, но только 12 тысяч гектаров из них имели законное происхождение. Боливия - один из крупнейших поставщиков кокаина на черный рынок наряду с Перу и Колумбией. Власти страны ведут борьбу с нелегальным наркотрафиком, однако Моралес со всех трибун не первый год защищает коку как растение. Он считает, что сами листья коки не являются наркотиком и составляют часть культуры Анд.

В Боливии от 62% до 67% индейского населения жуют листья коки. Президент даже организовал специальный праздник - Национальный день жевания листьев коки, а потом принял решение об отказе Боливии от соблюдения Единой конвенции о наркотических средствах ООН. В январе 2013 года Ла-Пас вновь присоединился к конвенции с оговоркой, согласно которой в этой стране официально разрешается культивирование кокаиновых кустов и употребление листьев коки в медицинских и ритуальных целях.