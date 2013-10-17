Доклад ООН по применению химоружия в Сирии будет готов к концу октября
Доклад экспертов ООН, которые провели серию инспекций по выявлению фактов применения химического оружия в Сирии, будет представлен к концу этого месяца.
Как передает РИА «Новости», об этом сказал официальный представитель всемирной организации Мартин Несирки.
"Общий доклад будет представлен к концу этого месяца, точная дата пока не известна", - сказал Несирки.
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Группа независимых экспертов дважды побывала в Сирии и подтвердила применение зарина во время конфликта в этой стране, не прекращающегося с марта 2011 года. Вместе с тем эта группа, которую возглавлял шведский профессор Оке Селстром, не уполномочена выяснять, кто именно применил отравляющие боезаряды.
В настоящее время в Сирии работает передовая группа совместной миссии Организации по запрещению химического оружия и ООН, которая менее чем за год должна на месте обеспечить уничтожение всей программы в области химоружия в этой стране.